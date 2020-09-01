Боевики на Донбассе не пропускают патрули ОБСЕ на оккупированную территорию – штаб ООС

Нежелание пропускать патрули миссии ОБСЕ на временно оккупированную территорию Донбасса российские оккупанты аргументируют "карантинными мерами", сообщает штаб операции Объединенных сил.

Боевики на Донбассе не пропускают патрули ОБСЕ на оккупированную территорию. Об этом 1 сентября в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

"Наблюдаются попытки пересечения линии разграничения патрулями наблюдательной миссии ОБСЕ, однако транспортные средства миссии возвращаются обратно на контролируемую территорию, так и не перейдя линию разграничения", – отметили в штабе.

При этом нежелание пропускать патрули миссии ОБСЕ на временно оккупированную территорию российские оккупанты аргументируют "карантинными мерами".

10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская", прерванную из-за вспышки коронавирусной инфекции. 22 июня возобновил работу КПВВ "Новотроицкое". Однако, по данным украинским пограничников, боевики регулярно блокируют работу пропускных пунктов и препятствуют перемещению граждан.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года. Ее мандат действителен до 31 марта 2021 года.