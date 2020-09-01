Боевики на Донбассе не пропускают патрули ОБСЕ на оккупированную территорию – штаб ООС

Боевики на Донбассе не пропускают патрули ОБСЕ на оккупированную территорию. Об этом 1 сентября в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.
"Наблюдаются попытки пересечения линии разграничения патрулями наблюдательной миссии ОБСЕ, однако транспортные средства миссии возвращаются обратно на контролируемую территорию, так и не перейдя линию разграничения", – отметили в штабе.
При этом нежелание пропускать патрули миссии ОБСЕ на временно оккупированную территорию российские оккупанты аргументируют "карантинными мерами".
10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская", прерванную из-за вспышки коронавирусной инфекции. 22 июня возобновил работу КПВВ "Новотроицкое". Однако, по данным украинским пограничников, боевики регулярно блокируют работу пропускных пунктов и препятствуют перемещению граждан.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года. Ее мандат действителен до 31 марта 2021 года.