Россия хочет, чтобы конфликт на Донбассе длился бесконечно – Казанский

Представитель Донецкой области в ТКГ по Донбассу журналист Денис Казанский сравнил ситуацию в Украине с Израилем, который "мечтают уничтожить" некоторые страны.

Российская сторона в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе демонстрирует нежелание заканчивать войну.

Такое мнение представитель Донецкой области в ТКГ журналист Денис Казанский выразил изданию "Цензор.НЕТ" в интервью, которое было опубликовано 19 января.

"На самом деле нежелание выполнять "Минск" исходит, в основном, от российской стороны. Там открыто декларируют, что они не просто не хотят, но и не собираются этого делать. Потому что их цель – не закончить конфликт, а сделать так, чтобы он длился бесконечно. Потому что это тот фактор, с помощью которого можно давить на Украину", – сказал он.

По словам журналиста, Украина не может закончить войну, потому что в одностороннем порядке от нее исход ситуации не зависит.

"Есть же и другая сторона конфликта. И для того, чтобы война завершилась, недостаточно желания только кого-то одного. В Израиле ни один политик не имеет возможности сказать, что следующие пять лет будут мирными. Потому что есть целые государства, которые мечтают уничтожить эту страну. Вот и мы в такой же ситуации. Никто не знает, что [президенту РФ Владимиру] Путину завтра "ударит в голову". Как мы в таком случае можем гарантировать, что война закончится?" – объяснил Казанский.

Он отметил, что Россия "в любой момент может обострить ситуацию и использовать ее как фактор давления".

"При этом [Москва будет] обвинять украинскую власть, что это она не может добиться мира, и только великий кум Путина [украинский нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор] Медведчук знает, как закончить войну за одну неделю", – сыронизировал журналист.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".