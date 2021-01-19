ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия хочет, чтобы конфликт на Донбассе длился бесконечно – Казанский

Представитель Донецкой области в ТКГ по Донбассу журналист Денис Казанский сравнил ситуацию в Украине с Израилем, который "мечтают уничтожить" некоторые страны.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Казанский: Никто не знает, что Путину завтра "ударит в голову"
Казанский: Никто не знает, что Путину завтра "ударит в голову"
Фото: Конкурс художнього репортажу «Самовидець» / Facebook

Российская сторона в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе демонстрирует нежелание заканчивать войну.

Такое мнение представитель Донецкой области в ТКГ журналист Денис Казанский выразил изданию "Цензор.НЕТ" в интервью, которое было опубликовано 19 января.

"На самом деле нежелание выполнять "Минск" исходит, в основном, от российской стороны. Там открыто декларируют, что они не просто не хотят, но и не собираются этого делать. Потому что их цель – не закончить конфликт, а сделать так, чтобы он длился бесконечно. Потому что это тот фактор, с помощью которого можно давить на Украину", – сказал он.

По словам журналиста, Украина не может закончить войну, потому что в одностороннем порядке от нее исход ситуации не зависит.

"Есть же и другая сторона конфликта. И для того, чтобы война завершилась, недостаточно желания только кого-то одного. В Израиле ни один политик не имеет возможности сказать, что следующие пять лет будут мирными. Потому что есть целые государства, которые мечтают уничтожить эту страну. Вот и мы в такой же ситуации. Никто не знает, что [президенту РФ Владимиру] Путину завтра "ударит в голову". Как мы в таком случае можем гарантировать, что война закончится?" – объяснил Казанский.

Он отметил, что Россия "в любой момент может обострить ситуацию и использовать ее как фактор давления".

"При этом [Москва будет] обвинять украинскую власть, что это она не может добиться мира, и только великий кум Путина [украинский нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор] Медведчук знает, как закончить войну за одну неделю", – сыронизировал журналист.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Теги: Россия, Донбасс, Минск, переговоры, Денис Казанский, журналисты, война в Украине, конфликт, война на Донбассе, ТКГ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  В новом клипе Скрипка и "Воплі Відоплясова" пробежались голыми из бани к проруби. Видео
  В новом клипе Скрипка и "Воплі Відоплясова" пробежались голыми из бани к проруби. Видео
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
"Чудо! Братская любовь – сильная вещь". Подольская показала, как общаются ее сыновья от Преснякова
"Чудо! Братская любовь – сильная вещь". Подольская показала, как общаются ее сыновья от Преснякова
Сын Алибасова рассказал, что происходит с его отцом
Сын Алибасова рассказал, что происходит с его отцом
Руслана, Джамала, Бурмака, Положинский, Tayanna, Jerry Heil, Kozak System, Mandry, Красноокий обратились к Зеленскому с просьбой разрешить организации "Авторы и издатели" контролировать вопрос роялти
Руслана, Джамала, Бурмака, Положинский, Tayanna, Jerry Heil, Kozak System, Mandry, Красноокий обратились к Зеленскому с просьбой разрешить организации "Авторы и издатели" контролировать вопрос роялти
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
"Кошечки. Большая симпатичнее", "Лижут зад только себе". Седокова надела "голый" купальник
"Кошечки. Большая симпатичнее", "Лижут зад только себе". Седокова надела "голый" купальник
24-летний сын Стефани Сеймур скончался от передозировки наркотиками
24-летний сын Стефани Сеймур скончался от передозировки наркотиками
"Модель из меня из разряда "ожидание реальность". Жена Monatik показала тело в купальнике
"Модель из меня из разряда "ожидание – реальность". Жена Monatik показала тело в купальнике
Аффлек и де Армас расстались – СМИ
Аффлек и де Армас расстались – СМИ
  "Дельфин и русалка". Королева записала песню со своим сыном. Видео
  "Дельфин и русалка". Королева записала песню со своим сыном. Видео
"Прекрасный вкус и стиль!". Loboda засветила голую грудь
"Прекрасный вкус и стиль!". Loboda засветила голую грудь
"Платье белое". Подопечная Бебешко певица Ольга Эрнст завершила съемки клипа
"Платье белое". Подопечная Бебешко певица Ольга Эрнст завершила съемки клипа
Букмекеры назвали предварительных фаворитов "Евровидения 2021"
Букмекеры назвали предварительных фаворитов "Евровидения 2021"
Подписчики Каминской на новом снимке увидели сходство певицы с Джоли. Фото
Подписчики Каминской на новом снимке увидели сходство певицы с Джоли. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
"Прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась". Проживающая в РФ Ани Лорак похвасталась снимками из центра столицы Украины
"Прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась". Проживающая в РФ Ани Лорак похвасталась снимками из центра столицы Украины
Представитель Алибасова заявил, что шоумен находится взаперти и нуждается в помощи
Представитель Алибасова заявил, что шоумен находится взаперти и нуждается в помощи
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
  "Перед концертами она закидывалась бутербродами и ничего не могла сделать". Галкин рассказал, как сейчас худеет Пугачева
"Перед концертами она закидывалась бутербродами и ничего не могла сделать". Галкин рассказал, как сейчас худеет Пугачева
Букмекеры назвали предварительных фаворитов "Евровидения 2021"
Букмекеры назвали предварительных фаворитов "Евровидения 2021"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS