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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генерал Назаров: Судить заочно террористов в Украине боятся, а генерала ВСУ – нет

Информация о причастности частной военной компании "Вагнер" к сбиванию украинского военно-транспортного самолета Ил-76 появилась, когда судебный процесс над украинским генералом Виктором Назаровым по делу о катастрофе приближался к этапу вынесения приговора, однако в материалах дела ее не было. Об этом рассказал сам Назаров. По его мнению, суд сознательно не ничего не делал, чтобы "стала известна правда".

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Назаров: Страшно, когда в родной стране за твоей спиной больше врагов, чем видишь перед собой
Назаров: Страшно, когда в родной стране за твоей спиной больше врагов, чем видишь перед собой
Фото: hromadske.ua

Украинский генерал Виктор Назаров, которого суд признал виновным в гибели 49 украинских военных в самолете Ил-76 в Луганской области, в интервью "Фактам" рассказал, что в 2017 году видел документы, подтверждающие причастность боевиков частной военной компании "Вагнер" к крушению Ил-76. 

"Ко мне как к исполняющему обязанности первого заместителя начальника Генерального штаба попали документы Службы внешней разведки, добытые оперативным путем. Это был доклад министру обороны России  – со всеми штемпелями и прочими атрибутами делопроизводства – или самого [российского офицера Дмитрия] Уткина (Вагнера), или кого-то из его непосредственного окружения, где они обосновывают, почему нельзя их сокращать и расформировывать. Это как раз было перед тем, как они появились в Сирии. Перечисляли фамилии и заслуги вагнеровцев. Так вот, было прямо написано: дескать, "мы такие молодцы, сбитый в Луганске Ил-76 – наша заслуга". Почему в таком случае за трагедию должен отвечать украинский генерал?" – заявил Назаров. 

По его словам, в материалах уголовного производства информации о вагнеровцах не было. 

"Такая информация появилась зимой 2017 года, когда суд приближался к вынесению обвинительного приговора. При этом суд сознательно ничего не делал, чтобы стала известна правда, которую можно было бы использовать для моей защиты. Страшно, когда в родной стране за твоей спиной больше врагов, чем видишь перед собой", – отметил Назаров. 

Он рассказал, что в 2017 году, когда началась переаттестация судей, одна из судей, которая рассматривала дело Плотницкого, написала ходатайство в Высшую квалификационную комиссию судей, чтобы ее аттестация проходила в закрытом режиме. 

"Мол, это может создать угрозу ее жизни. Я так понимаю, она боялась возможной мести со стороны террористов, вагнеровцев или кого там еще. Только вдумайтесь: судить заочно террористов они боятся, а генерала ВСУ – нет", – возмутился он. 

В июле 2016 года бывшему главарю террористов "ЛНР" Игорю Плотницкому, а также двум боевикам группировки Александру Гурееву и Андрею Патрушеву сообщили о подозрении по делу о сбитом Ил-76. В феврале 2017 года СБУ передала дело в суд.

"До сих пор идет суд над этой компанией. Он несколько раз прерывался, судьи брали отводы, они не хотели заниматься этим делом. Вердикта нет, и непонятно, когда будет. Зато меня уже засудили. Ну как такое может быть?" – возмутился генерал. 

В ночь с 13-го на 14 июня 2014 года боевики "ЛНР" сбили транспортный самолет ВСУ Ил-76 над луганским аэропортом, погибло 49 украинских военнослужащих. Прокуратура Днепропетровской области квалифицировала событие как террористический акт, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации). Назарову предъявили обвинения в халатности, повлекшей тяжкие последствия.

В июне 2019 года СБУ сообщила, что имеет неопровержимые доказательства, что решение сбить самолет было принято в Кремле. Исполнителями убийства в ведомстве назвали Уткина, Андрея Гуралева и Андрея Лебедева, которые, по данным СБУ, по возвращении в Россию были отмечены официальными государственными наградами.

Павлоградский суд Днепропетровской области 27 марта 2017 года приговорил Назарова к семи годам лишения свободы. В последнем слове он заявил, что ему лично никто не докладывал об угрозе накануне катастрофы. Также он отметил, что самолет был сбит из зенитной установки, о размещении которой он не мог знать.

Днепровский апелляционный суд 11 декабря 2020 года отклонил апелляцию Назарова, а Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда 23 декабря, рассмотрев жалобу генерала, приостановил исполнение приговора.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, СБУ, Украина, террористы, Виктор Назаров, Ил-76, Вагнер, уголовное производство, суд
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