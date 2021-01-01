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Хомчак о приговоре генералу Назарову: Он не сбивал самолет, это сделала Россия

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что в момент крушения транспортного самолета ВСУ над луганским аэропортом, в результате которого погибло 49 украинских военнослужащих, генералу Виктору Назарову приходилось принимать трудные решения.

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Кассационный уголовный суд приостановил исполнение приговора Назарову
Кассационный уголовный суд приостановил исполнение приговора Назарову
Фото: hromadske.ua

Украинский генерал Виктор Назаров, которого суд признал виновным в гибели 49 украинских военных в самолете ИЛ-76 в Луганской области, думал, как защитить страну и сохранить ее территориальную целостность, сказал в интервью "Обозревателю" 30 декабря главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.

"В 2014 году была очень тяжелая ситуация и принимались трудные решения. Назаров что, на курорт отправлял самолеты? В своих целях? Нет", – прокомментировал он.

Главнокомандующий считает, что Назаров в момент катастрофы самолета выполнял свои обязанности начальника штаба антитеррористической операции на Донбассе.

"Назаров не сбивал самолет, это сделала Россия. Тогда можно было сразу весь Донбасс отдать, если руководствоваться логикой "только чтобы никто не погиб". Я очень сочувствую семьям погибших десантников, но мы не воскресим ребят. Это война", – добавил Хомчак.

Если бы Назаров не сделал того, что необходимо, его бы спросили и об этом, предположил он.

"Например, как в Крыму, когда все подняли лапки и ушли без единого выстрела", – напомнил главнокомандующий.

Он поставил под вопрос открытие уголовных дел против командиров при отсутствии у них преступного умысла.

"Кто тогда пойдет защищать Украину? Конечно же, у командиров не будет страха принимать решения. Но если так и дальше пойдет, то это не сподвигнет их к отважным решениям. Если погиб ты – то герой, а если другие – то преступник? Так получается? Государство должно защитить своих воинов. Точно так же сейчас и с командующим Воздушных сил", – заключил Хомчак.

В ночь с 13-го на 14 июня 2014 года боевики "ЛНР" сбили транспортный самолет ВСУ ИЛ-76 над луганским аэропортом, погибло 49 украинских военнослужащих. Прокуратура Днепропетровской области квалифицировала событие как террористический акт, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации). Назарову предъявили обвинения в халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Павлоградский суд Днепропетровской области 27 марта 2017 года приговорил Назарова к семи годам лишения свободы. В последнем слове он заявил, что ему лично никто не докладывал об угрозе накануне катастрофы. Также он отметил, что самолет был сбит из зенитной установки, о размещении которой он не мог знать.

Днепровский апелляционный суд 11 декабря 2020 года отклонил апелляцию Назарова, а кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда 23 декабря, рассмотрев жалобу генерала, приостановил исполнение приговора

Теги: Россия, Донбасс, десантники, Виктор Назаров, ВСУ, Ил-76, война в Украине, Руслан Хомчак, война на Донбассе, погибшие, халатность
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