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Верховный Суд приостановил приговор генералу Назарову по делу о крушении Ил-76 на Донбассе

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда истребовал дело в отношении генерала ВСУ Виктора Назарова. В 2017-м его признали виновным в халатности из-за крушения Ил-76 с 49 украинскими военнослужащими на борту в луганском аэропорту.

Назаров подал кассационную жалобу на приговор по делу о крушении Ил-76
Назаров подал кассационную жалобу на приговор по делу о крушении Ил-76
Фото: hromadske.ua

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда приостановил исполнение приговора генералу Виктору Назарову по делу о крушении самолета Ил-76 с 40 десантниками и девятью членами экипажа в 2014 году на Донбассе. Об этом сообщается на сайте Судебной власти Украины.

Такое решение суд принял 23 декабря, рассмотрев кассационную жалобу Назарова. Также Кассационный уголовный суд истребовал материалы дела в кассационном порядке.

Полный текст решения в Едином реестре судебных решений пока не опубликован.

Скриншот: court.gov.ua
Скриншот: court.gov.ua

В ночь с 13-го на 14 июня 2014 года боевики “ЛНР“ сбили транспортный самолет ВСУ над луганским аэропортом, погибло 49 украинских военнослужащих.

Прокуратура Днепропетровской области квалифицировала событие как террористический акт, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации). Также обвинения в халатности, повлекшей тяжкие последствия, предъявили генерал-майору Назарову (на момент катастрофы он занимал должность первого замначальника Генштаба ВСУ).

27 марта 2017 года Павлоградский суд Днепропетровской области приговорил Назарова к семи годам лишения свободы. В последнем слове он заявил, что ему лично никто не докладывал об угрозе накануне катастрофы. Также он отметил, что самолет был сбит из зенитной установки, о размещении которой он не мог знать.

Днепровский апелляционный суд 11 декабря 2020 года отклонил апелляцию Назарова на приговор.

Теги: Украина, Донбасс, катастрофа, Верховный Суд, Виктор Назаров, ВСУ, Ил-76, уголовное производство, халатность, суд
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