Дело о крушении Ил-76. Генерал Назаров не признает своей вины

Генерал-майор Виктор Назаров, который был осужден по делу о крушении Ил-76, считает, что приговор суда первой инстанции должен быть отменен, потому что предотвращение террористического акта входит в компетенцию СБУ, а не Минобороны.

В 2017 году суд вынес приговор Назарову по делу о крушении Ил-76, он был осужден на семь лет лишения свободы за халатность Фото: depositphotos.com

Генерал-майор Виктор Назаров не признает своей вины в служебной халатности по делу о сбитом Ил-76. Об этом он заявил в последнем слове на судебном заседании в Днепровском апелляционном суде 9 декабря, сообщило "Радіо Свобода".

Назаров считает, что приговор суда первой инстанции должен быть отменен, потому что предотвращение террористического акта, который имел место, входит в компетенцию СБУ, а не Минобороны.

"Эти вопросы непосредственно относятся к задачам СБУ, в соответствии со ст. 2 закона Украины "О Службе безопасности Украины". В этом контексте вывод суда о непрекращении мною террористического акта является незаконным", – сказал Назаров.

Он отметил, что в материалах производства есть свидетельские показания со стороны обвинения, которые противоречат тому, что они говорили на допросах.

После последнего слова Назарова судьи ушли в совещательную комнату. Суд огласит приговор 11 декабря.

В ночь с 13-го на 14 июня 2014 года террористы "ЛНР" подбили транспортный самолет ВСУ, погибло 49 украинских военнослужащих.

Прокуратура Днепропетровской области квалифицировала событие как террористический акт, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).

27 марта 2017 года Павлоградский суд Днепропетровской области вынес приговор Назарову по делу о крушении Ил-76, он был осужден на семь лет лишения свободы за халатность. В своем последнем слове Назаров заявил, что ему лично никто не докладывал об угрозе накануне катастрофы. Также он отметил, что самолет был сбит из зенитной установки, о размещении которой он не мог знать.