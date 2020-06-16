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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дело о крушении Ил-76. Рассмотрение апелляции на приговор генералу Назарову перенесли на август

Рассмотрение жалобы на приговор генерал-майору Виктору Назарову в деле о крушении самолета Ил-76 на Донбассе перенесли в связи с болезнью судьи Днепровского апелляционного суда.

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Заседание назначили на 4 августа
Заседание назначили на 4 августа
Фото: pixabay.com

Днепровский апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы на приговор генерал-майору Виктору Назарову в деле о крушении на Донбассе самолета Ил-76. Об этом 16 июня проинформировал сайт судебной власти Украины.

"Рассмотрение уголовного производства по апелляционным жалобам... на приговор Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области от 27 марта 2017 года в отношении Назарова Виктора Николаевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 УК Украины (халатное отношение к военной службе), в Днепровском апелляционном суде отложено из-за болезни судьи", – говорится в сообщении.

В суде рассказали, что заболевшему судье ищут замену.

"Рассмотрение уголовного производства отложено до 4 августа", – уточнили в ведомстве.

В ночь с 13-го на 14 июня 2014 года террористы "ЛНР" подбили транспортный самолет ВСУ, погибло 49 украинских военнослужащих.

Прокуратура Днепропетровской области квалифицировала событие как террористический акт, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).

27 марта 2017 года Павлоградский суд Днепропетровской области вынес приговор Назарову по делу о крушении Ил-76, он был осужден на семь лет лишения свободы за халатность. В своем последнем слове Назаров заявил, что ему лично никто не докладывал об угрозе накануне катастрофы. Также он отметил, что самолет был сбит из зенитной установки, о размещении которой он не мог знать.

Теги: самолет, крушение, Виктор Назаров, Ил-76, война в Украине, Апелляционный суд, война на Донбассе, халатность, суд
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