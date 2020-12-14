Порошенко о приговоре генералу Назарову: В Генштабе РФ потирают руки

Дело генерала ВСУ Виктора Назарова, которого обвинили в халатности, повлекшей катастрофу самолета Ил-76 с 40 десантниками и девятью членами экипажа в 2014 году на Донбассе, может иметь далеко идущие последствия для обороноспособности страны. Об этом заявил пятый президент Украины, народный депутат от партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

По мнению Порошенко, решение суда по делу Назарова – идеальный вариант для агрессора Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент Украины, народный депутат от партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что виновником крушения самолета Ил-76 на Донбассе в 2014 году является президент РФ Владимир Путин. Об этом Порошенко написал 14 декабря в Facebook.

"Я внимательно слежу за делом генерала [Виктора] Назарова. Понимаю его нравственную и правовую сложность. Чувствую общественный резонанс. Разделяю и боль родных украинских воинов, погибших на борту Ил-76. Их убил Путин. Более того, он и дальше собирается воевать с Украиной", – отмечено в посте.

По мнению Порошенко, дело Назарова – прецедент, который может иметь далеко идущие последствия для обороноспособности Украины.

"Убежден, в российском Генштабе потирают руки: ответственность за российское преступление переложена на украинского генерала. Идеальный вариант для агрессора", – подчеркнул Порошенко.

Скрин: Петро Порошенко / Facebook

В ночь с 13-го на 14 июня 2014 года террористы "ЛНР" подбили транспортный самолет ВСУ, погибло 49 украинских военнослужащих.

Прокуратура Днепропетровской области квалифицировала событие как террористический акт, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).

27 марта 2017 года Павлоградский суд Днепропетровской области вынес приговор Назарову по делу о крушении Ил-76, он был осужден на семь лет лишения свободы за халатность. В своем последнем слове Назаров заявил, что ему лично никто не докладывал об угрозе накануне катастрофы. Также он отметил, что самолет был сбит из зенитной установки, о размещении которой он не мог знать.

Днепровский апелляционный суд 11 декабря отклонил апелляцию Назарова по делу о сбитом Ил-76.