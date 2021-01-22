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Статус-кво в ТКГ сохранен, "общественные эксперты" боевиков в нее не вошли – Гармаш

Спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау 21 января на заседании трехсторонней контактной группы по угрегулированию конфликта на Донбассе сразу обозначила, что право выступления на переговорах есть только у членов делегаций Украины и России, а также, "исходя из традиции", представители боевиков "ЛНР" и "ДНР" Владислав Дейнего и Наталья Никанорова.

Гармаш: Какие-то люди присутствовали на заднем плане "господ", но слова им никто не давал
Гармаш: Какие-то люди присутствовали на заднем плане "господ", но слова им никто не давал
Фото: Сергей Гармаш / Facebook

"Общественные советники" от "ЛНР" и "ДНР" не принимали участия в заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом главный редактор издания "ОстроВ" и представитель Донецкой области в украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш сообщил в Facebook.

"Сенсации [на заседании] были. А вот скандала удалось избежать. Благодаря Хайди Грау – спецпредставителю ОБСЕ. Предвидя дебаты насчет появления на переговорах "общественных экспертов" "ДНР"/"ЛНР", она сразу обозначила, что в ТКГ право выступления есть только "у представителей РФ и Украины, и, исходя из традиции, у госпожи [представительницы "ДНР" Натальи] Никаноровй, и господина [представителя "ЛНР" Владислава] Дейнего", – написал Гармаш. 

Грау отметила, что остальные выступают по ее приглашению и по просьбе глав делегаций РФ и Украины, а также Никаноровой и Дейнего, уточнил он.

"Учитывая, что такой порядок выступлений был изначально, в ТКГ сохранен статус-кво, никакие "общественные эксперты" от непонятных "МИД" в нее не вошли. Какие-то люди, правда, присутствовали на заднем плане "господ", но слова им никто не давал, а задний план Никаноровой и Дейнего – это их личные дела", – резюмировал журналист. 

ТКГ провела первое в 2021 году заседание 18 января. На переговоры политической подгруппы, которые проходили в формате видеоконференции, явились так называемые общественные советники от "ЛНР" и "ДНР". Гармаш сообщил, что координатор подгруппы от ОБСЕ Пьер Морель на все вопросы украинской стороны заявил только, что "на переговорах не принято поднимать вопрос статуса участников". Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук назвал появление "советников" попыткой превратить переговоры в базар

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Леонид Кравчук, Украина, ОБСЕ, переговоры, боевики, Сергей Гармаш, ДНР, ЛНР, заседание, Хайди Грау, ТКГ
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