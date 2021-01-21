Кравчук предложил создать единый документ для работы контактной группы

Выработка единого документа, который примут лидеры государств нормандского формата, является главным ориентиром для дальнейшей работы ТКГ. Об этом заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил координатору подгруппы от ОБСЕ Пьеру Морелю во время заседания ТКГ, которое прошло 21 января в режиме видеоконференции, выработать и представить единый документ, в который войдут лучшие предложения сторон. Об этом сообщила пресс-служба ТКГ в Telegram.

Создание такого документа, который примут лидеры государств нормандского формата, является главным ориентиром для дальнейшей работы ТКГ, отмечается в сообщении.

По мнению Кравчука, если к процессу консультаций подойти с этой позиции, то ТКГ получит все шансы перейти к более конструктивным шагам по выполнению решений, принятых в рамках договоренностей начиная с 2014 года.

В ходе видеоконференции российской стороне напомнили порядок проведения консультаций.

"В частности, уполномоченными представителями в ТКГ являются только те лица, которые назначены главами государств – сторон конфликта Украины и РФ (Кравчук и Борис Грызлов), другие члены официальных делегаций обеих стран и уполномоченные представители ОБСЕ", – уточнили в контактной группе.

Остальные лица могут участвовать в качестве консультантов и экспертов по отдельным вопросам.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".