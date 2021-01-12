В Берлине проходит встреча советников глав "Нормандской четверки"

Как сообщил российскому "Интерфаксу" представитель посольства РФ в Германии, советники глав государств "Нормандской четверки" обсудят реализацию итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта на Донбассе.

В Берлине 12 января проходит встреча советников глав государств "Нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщила пресс-секретарь главы Офиса президента Андрея Ермака Дарья Заривная.

По ее словам, о подробностях встречи сообщат после ее окончания.

Как рассказал российскому "Интерфаксу" представитель посольства РФ в Германии, советники обсудят реализацию итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта на Донбассе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

В Париже 9 декабря состоялся саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.