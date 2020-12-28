Встреча советников лидеров стран "Нормандской четверки" может состояться в январе – Ермак

Работа в нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе ведется постоянно, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Встреча советников лидеров стран нормандского формата по урегулированию конфликта на Донбассе, возможно, состоится в январе 2021 года. Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак заявил во время общения с журналистами в Киеве 28 декабря, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Как место встречи обсуждается Берлин. Мы, как и раньше, рассматриваем встречу советников как инструмент встречи лидеров в нормандском формате", – цитирует его "Европейская правда".

"Работа в нормандском формате не прекращается ни на день", – подчеркнул Ермак. Глава ОПУ отметил, что согласованы "четыре зоны разведения на Донбассе", а с начала 2021 года начнется работа по разминированию 19 согласованных участков на востоке Украины.

В Офисе президента анонсировали, что встреча советников лидеров "Нормандской четверки" может пройти в декабре этого года, но она не состоялась. По данным "Европейской правды" встречу отложили по инициативе России.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

В Париже 9 декабря состоялся саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

Украина настаивала на проведении саммита "Нормандской четверки" до конца 2020 года, но она до сих пор не состоялась.