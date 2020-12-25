Зеленский рассказал, в каком случае позвонит Путину

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что позвонит президенту России Владимиру Путину, если встреча советников лидеров "Нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе будет переноситься.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналу "Фокус", которое вышло 25 декабря, заявил, что пока не видит предмета разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я могу ему позвонить, он точно со мной пообщается", – сказал Зеленский.

На вопрос, почему он не звонит, украинский президент ответил: "Потому что нет предмета для разговора".

"Если продолжится задержка со встречей советников [лидеров "Нормандской четверки"], то я буду с ним общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться. К тому же я считаю, что должен быть как диалог вроде нормандского формата, так и прямой диалог. Потому что есть вопросы, которые мы не ставим в нормандском формате – ни вопрос заложников в России или Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет", – сказал глава государства.

Зеленский встречался с Путиным лично один раз – на встрече лидеров "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года. Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, последний телефонный разговор Зеленского и Путина состоялся 26 июля 2020 года, накануне объявления перемирия на Донбассе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.