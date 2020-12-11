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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОПУ рассказали, когда может пройти встреча советников глав "Нормандской четверки"

Встреча советников глав "Нормандской четверки" может пройти 14 декабря, рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в нормандском формате и в трехсторонней контактной группе
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в нормандском формате и в трехсторонней контактной группе
Фото: depositphotos.com

Встреча политических советников глав "Нормандской четверки" должна пройти в ближайшее время. Об этом "РБК-Украина" 11 декабря заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он отметил, что встреча может пройти 14 декабря.

"Россияне долгое время не соглашались на такую встречу. Но после того, как был проведен объективный анализ парижских соглашений – что и как выполнено, особенно в гуманитарной части, разведении, "переходной" инфраструктуре – и публично это было показано, очевидно, что и Франция, и Германия согласились на то, что встреча на уровне политических советников нужна. Поэтому пришлось согласиться и России", – сказал Подоляк.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

В Париже 9 декабря состоялся саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

Украина настаивала на проведении саммита "Нормандской четверки" до конца 2020 года, но, по данным СМИ, Кремль не планирует такую встречу в ближайшее время. 

Теги: Россия, Германия, Франция, Донбасс, нормандский формат, война в Украине, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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