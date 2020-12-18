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Венедиктов: Возможный будущий госсекретарь Блинкен считает, что США должны войти в нормандский процесс

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов назвал бывшего замглавы Госдепартамента США Энтони Блинкена очень аккуратным, но эффективным дипломатом.

 
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Венедиктов сказал, что знает Блинкена (на фото)
Венедиктов сказал, что знает Блинкена (на фото)
Фото: ЕРА

Российским властям не стоит рассчитывать на изменение отношений с США после инаугурации избранного президента США Джо Байдена, заявил российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. 

"Да ничего не ждет [Россию]. Честно говоря, я думаю, что большой разницы в администрациях для России не будет. Потому что, например, все санкции, которые связаны с вашей страной, Алеся, – они принимались двухпартийным Сенатом. Там, в Сенате, предположим, было голосование: 99 "за", один "против". В Палате представителей – 430 "за", пять "против". То есть с точки зрения противостояния отношений санкционных – что касается Украины, прав человека, закона Магнитского – ничего не изменится. Это была двухпартийная история", – пояснил он.

По мнению Венедиктова, при новой администрации в США война на Донбассе может получить больше внимания. 

"Я знаю в американской администрации [бывшего замглавы Госдепартамента] Тони Блинкена, который будет госсекретарем, скорее всего. Они считают, что они должны войти в нормандский процесс. Администрация [экс-президента США Барака] Обамы это обсуждала с французами, немцами и россиянами. Не знаю, обсуждала ли она с [пятым] президентом [Украины Петром] Порошенко это. Ну, то, чтобы они тоже стали коспонсорами, сопредседателями, участниками процесса", – сказал журналист. 

Он добавил, что администрации Белого дома при президенте-республиканце Дональде Трампе "это было не очень интересно. И она от этого ушла".

Бацман отметила, что Украина давно предлагает вовлечь в переговорный процесс США. 

"Вы уже оперативно-технически предложили, а Тони Блинкен – очень аккуратный дипломат, но очень эффективный дипломат [с украинскими корнями]. Дедушка из Киева. Я могу сказать, что именно Тони Блинкен после убийства Усамы бен Ладена в течение очень короткого времени урегулировал отношения с Пакистаном. То есть это реально очень функциональный человек. Я говорил и повторю, что команда Владимира Путина считает, что на Украине они воюют с США, а никакой Украины нет. На территории Украины воюют против США – против влияния США. И в этом смысле демократическая администрация, тогда Обамы, а сейчас, возможно, Байдена – она в эту игру играет. Она понимает, что так думает Кремль, и она в это втягивается. Поэтому не могу прямо ответить на ваш вопрос – сидеть они будут за столом или над столом, или на столе. Но то, что они будут больше внимания уделять вот этой части Восточной Европы... Грубо говоря, администрация Байдена вернется в Восточную Европу, откуда ушел Трамп", – ответил Венедиктов. 

Венедиктов – Бацман: Только тебе скажу. У Путина три ноги. У нас общий доктор. Читайте полную версию интервью

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Официально победителя выборов президента США объявят на совместном заседании Конгресса 6 января. Инаугурация должна пройти 20 января.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Барак Обама, Джо Байден, Алексей Венедиктов, нормандский формат, Дональд Трамп, Энтони Блинкен, война в Украине, война на Донбассе
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