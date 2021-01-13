Козак заявил, что по итогам встречи советников лидеров стран "Нормандской четверки" похвастаться нечем

Представитель России на переговорах политических советников глав государств "Нормандской четверки" Дмитрий Козак сообщил, что на встрече в Берлине 11 января не было найдено окончательных решений. По его словам, стороны договорились о подготовке новых принципиальных подходов к формированию дорожной карты в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Советники глав государств "Нормандской четверки" провели 11 января в Берлине полезный и откровенный разговор, но не достигли окончательных решений ни по одному пункту переговоров. Об этом рассказал ТАСС 12 января представитель России на переговорах политических советников глав государств "Нормандской четверки" Дмитрий Козак.

Он с сожалением констатировал, что по итогам встречи "похвастаться нечем". Тем не менее Козак отметил, что состоялся "обмен мнениями по всем принципиальным вопросам" в реализации Минских соглашений и итогов парижского саммита в 2019 году.

Переговорщики не нашли окончательные решения, а только договорились о подготовке новых принципиальных подходов к формированию дорожной карты в трехсторонней контактной группе по всеобъемлющему урегулированию конфликта", добавил российский представитель.

Каждый из участников переговоров обозначил свою позицию и принципиальные подходы к перспективам урегулирования конфликта, подчеркнул Козак. Представитель России сказал, что встреча длилась около шести часов.

Советники "Нормандской четверки" договорились встретиться еще раз в течение двух недель, чтобы обсудить вопросы урегулирования конфликта на Донбассе, заявил Козак. Следующие переговоры планируется провести в таком же формате, с участием политических советников и представителей МИД четырех стран. Он отметил также, что коронавирус не сильно мешает проведению таких встреч.

В Офисе президента Украины ранее анонсировали, что встреча советников лидеров "Нормандской четверки" должна была пройти в декабре прошлого года, но не состоялась. По данным "Европейской правды", встречу отложили по инициативе России.