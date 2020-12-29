“Козак говорит Ермаку, Ермак шепчет на ухо Зеленскому“. Москаль считает, что Россия не отказалась от идеи “Новороссии“

Российский проект "Новороссия", который ставил цель разделить Украину на части, не завершился, считает бывший народный депутат Украины, экс-глава Луганской и Закарпатской облгосадминистраций Геннадий Москаль.

Проект Кремля по разделу Украины и созданию на базе юго-восточных областей "Новороссии" не завершен. Такое мнение в интервью Apostrophe TV высказал бывший народный депутат Украины, экс-глава Луганской и Закарпатской облгосадминистраций Геннадий Москаль.

"Сам проект "Новороссия" не закончился. Все думают, что уже все... Проект "Новороссия" включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области. Это проект [бывшего помощника президента РФ Владислава] Суркова и проект [заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия] Козака. С кем мы ведем переговоры и о чем?" – спросил Москаль, указывая на то, что Козак ведет переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

"Козак говорит Ермаку, Ермак шепчет на ухо Зеленскому. Нет, это не мертвый проект", – заявил нардеп.

Он также отметил, что с тревогой следит за сообщениями о перемещениях российских военных вблизи административной границы Украины с Крымом.

"Я действительно с тревогой смотрю сообщения Главного управления разведки, Генштаба, что идут [российские] войска в сторону Красноперекопска, Армянска. Это очень тревожный сигнал, потому что опять восстановить рейтинг [президента РФ Владимира] Путина – значит оттяпать еще [часть территории] у Украины", – добавил Москаль.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.