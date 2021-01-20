Кравчук: Фактически цель "общественных советников" от ОРДЛО в ТКГ – создание напряжения и внесение неконструктивных предложений

Россия и ее подчиненные в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе делают все возможное, чтобы заблокировать выполнение Минских соглашений, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" глава украинской делегации в группе Леонид Кравчук.

"Россия хочет все оставить как есть, сохранить статус-кво. РФ понимает, что международное сообщество будет давить, поскольку она грубо и цинично нарушает принципы и нормы права. В мире более глубоко начинают понимать, что происходит в РФ и какую роль в мировом процессе она играет. Я думаю это влияет на политические шаги Кремля. Москва и ее подчиненные, в данном случае ОРДЛО, делают все возможное, чтобы заблокировать решения нормандского формата и выполнение Минских соглашений. Любые вопросы, которые обсуждаются в ТКГ, привязывают к политическим требованиям. Обмен удерживаемыми, работа пропускных пунктов и так далее (все, что имеет огромное значение для жителей неподконтрольных районов) блокируют политическими требованиями. Это делается искусственно, чтобы никуда не двигаться. В итоге с 22 июля 2020 года ничего не решается. Но этому политическому шулерству когда-нибудь наступит конец", – сообщил Кравчук.

По его словам, оппоненты пытаются создать видимость, что Россия постоянно что-то предлагает, а Украина отказывается от любых предложений.

"По Минским договоренностям в ТКГ представлены ОБСЕ, Россия и Украина. Россия фактически сама себя исключила из процесса, объявив, что она не сторона, а посредник, как Германия и Франция. Она говорит: "Мы сторона, которая помогает Украине разрешить ее внутренний конфликт". У меня состоялась дискуссия с [главой российской делегации в ТКГ Борисом] Грызловым, который сказал, что Украина попросила Россию стать посредником и оказать помощь в решении вопросов на Донбассе. Я спросил, есть ли у него документы, подтверждающие факт подобной просьбы. Конечно, ничего нет, ничего у них Украина не просила. Так что они врут беспощадно, создают пропагандистские иллюзии, манипуляции, разные фикции, чтобы у людей сложилось видение, якобы РФ постоянно что-то предлагает, а Украина отказывается. Это же произошло и с приглашенными представителями от ОРДЛО", – пояснил политик.

По его мнению, цель "общественных советников" в ТКГ – создание напряжения.

"Неизвестно с чьего разрешения, каким решением эти "советники" пришли на заседание подгруппы ТКГ. Фактически их цель – создание напряженной ситуации при обсуждении, внесение разных неконструктивных предложений. Например, в благородном порыве типа вернуть Украине ее граждан. Но не просто возвратить, а через [кума президента РФ Владимира Путина, народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора] Медведчука. Я спрашиваю, а что Медведчук – это отдельное государство? Уверен, завтра уже будут говорить, что Украина не хочет забирать своих людей. А Медведчук будет себя пиарить так же, как он уже пиарится на вакцине", – сказал Кравчук.

Он отметил, что допуск представителей ОРДЛО на заседание политической подгруппы ТКГ является нарушением регламента работы группы.

"По порядку, установленному в минском процессе, те, кто приходит на заседание, должны иметь соответствующий статус. Все участники от Украины, например, имеют соответствующие полномочия, предоставленные президентом или МИД. А кто предоставил полномочия пришедшим людям? Нет признанного миром государства под названием "ЛДНР". Россия тоже не могла им предоставить полномочий, потому что сама в законном порядке не признала эти формирования. Получается этакое самоопределение. У нас есть модератор, представитель ОБСЕ с соответствующими полномочиями. На мой взгляд он должен определять, кто может участвовать, а кто нет, путем принятия соответствующих решений. Такое решения не выносилось. Это была очередная попытка сделать из переговоров базар. Это все политические эксперименты. Они делают что-то и смотрят, как Украина отреагирует. А мы будем реагировать в соответствии с международными нормами и договоренностями, достигнутыми в рамках нормандского формата и минского процесса. Вот и все", – резюмировал глава украинской делегации.

18 января трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе возобновила работу в формате видеоконференции. На заседание политической подгруппы явились так называемые общественные советники от "ЛНР" и "ДНР". Представитель Донецкой области в украинской делегации ТКГ Сергей Гармаш сообщил, что координатор подгруппы от ОБСЕ Пьер Морель на все вопросы украинской стороны заявил только, что "на переговорах не принято поднимать вопрос статуса участников".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".