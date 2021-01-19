ОБСЕ превзошла себя в стремлении угодить РФ. Происходит закрепление в дипломатическом процессе "ДНР/ЛНР"

ОБСЕ превзошла себя в стремлении угодить РФ. Это уже не субъективизация ОРДЛО, это уже субъективизация и закрепление в дипломатическом процессе "ДНР/ЛНР"!

Утро началось с того, что представитель ОРДЛО в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник выдал в своем Telegram-канале сообщение: "Сегодня впервые в заседании политической подгруппы контактной группы по Донбассу примут участие общественные советники от ЛНР и ДНР. Теперь от ЛНР и ДНР в минском переговорном процессе, кроме официальных представителей, будут принимать участие и представители республиканской общественности… Республики воспользовались своим правом расширить состав делегаций…"

Сразу обращаю внимание:

"контактная группа" – это имеет отношение к трехсторонней контактной группе?

"общественные советники" – что это такое, каков их статус?

"от ЛНР и ДНР" – таких слов из трех букв НЕТ в Минских соглашениях!

"Теперь от ЛНР/ДНР в Минском переговорном процессе, кроме ОФИЦИАЛЬНЫХ представителей…" – Украина, Россия и ОБСЕ, оказывается, ведут переговорный процесс с "официальными представителями ЛНР/ДНР"? А они в курсе? Я первый раз сегодня услышал;

"Республики" – нет такого субъекта ни в минском, ни в нормандском формате!

"делегации республик" – не может быть делегаций того, чего не существует, ни де-юре, ни де-факто…

Естественно, когда на мониторах появились окошки с новыми людьми, а представительница ОРДЛО Михайлова предстала, восседая на фоне двуглавой курицы, в компании еще двух человек, украинская делегация задала вопрос координатору подгруппы от ОБСЕ Пьеру Морелю: кто эти люди?

Дипломат с 50-летним стажем начал многословно объяснять, что "еще со времен Горбулина" на переговорах не принято поднимать вопрос статуса участников… Странные переговоры, если они ведутся непонятно с кем. Ну, ок. Тогда Андрей Костин (представитель Украины в политической подгруппе) спросил посла Мореля, кто принял решение о включении этих людей в закрытый дипломатический процесс. Посол не смог ответить и на этот вопрос.

Зато Мирошник и Михайлова заявили: "Определять состав нашей делегации будем мы как сторона переговорного процесса. Мы уведомили нотой МИД о составе нашей делегации". При этом ноты МИД РФ в адрес участников ТКГ не поступало. Представитель российской делегации заявил, что Москва всегда уведомляет нотой МИД об изменениях в составе СВОЕЙ делегации. А к другим "делегациям" МИД России отношения не имеет.

Естественно, МИД Украины тоже не делал ноты об участии в минском процессе "общественных советников от ЛНР/ДНР". Тогда какие "МИД" и куда направили свои "ноты"? Этот вопрос остался без ответа. К сожалению, господин Морель не поддержал Украину в стремлении выяснить ответ на него.

Таким образом, профанация минских переговоров по Донбассу доведена ОБСЕ до полного апофеоза. Сначала она де-факто согласилась с тем, что РФ сама себя назначила "посредником" в переговорах с Украиной по конфликту России с Украиной.

Потом ОБСЕ своим бездействием способствовала превращению трехсторонней контактной группы в де-факто пятистороннюю. Она не замечала, что в переговорах участвуют не представители ОРДЛО, как это записано в Минских соглашениях, а "министры республик", да еще на фоне их "государственной" символики.

А теперь к работе в политической подгруппе были допущены еще и "общественные советники от ЛНР и ДНР"… Правда, сегодня они не сказали ни слова, но важно то, что ОБСЕ ПРОГЛОТИЛА их появление, не поинтересовавшись ни статусом, ни дипломатической процедурой их допуска. И даже не взяв на себя ответственность за их техническое появление в процессе! Хотя процесс технически организовывает исключительно ОБСЕ!!! То есть теперь Москве в рамках ТКГ можно вообще всё?!

Мы не сорвали процесс, учитывая, что эта провокация, скорее всего, была приурочена к визиту в Киев нового председательствующего в ОБСЕ – министра иностранных дел Швеции Анн Линде. Но послезавтра нас, судя по всему, ждет бурное заседание ТКГ.

Источник: Сергей Гармаш / Facebook

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