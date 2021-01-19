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Кулеба сообщил о "четком сигнале" от прибывшего в Киев нового председательствующего в ОБСЕ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что первый зарубежный визит нового председателя ОБСЕ Анн Линде именно в Киев свидетельствует о ее приоритетах в 2021 году.

Линде возглавила ОБСЕ 1 января
Линде возглавила ОБСЕ 1 января
Фото: ЕРА

Прибывшая в Киев глава МИД Швеции Анн Линде, которая в начале года вступила в должность председателя ОБСЕ, дала "четкий сигнал" по поводу российской агрессии. Об этом 19 января сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Рад приветствовать в Киеве министра иностранных дел Швеции Анн Линде. Это ее первый зарубежный визит в качестве председательствующей в ОБСЕ. Четкий сигнал, что основная угроза европейской безопасности, вызванная агрессией РФ против Украины, остается среди приоритетов председательства Швеции в ОБСЕ в 2021", – написал дипломат.

Визит Линде в Киев запланированна 19-20 января. В МИД Украины рассказывали, что Линде и Кулеба, в частности, обсудят ситуацию с безопасностью на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, усилия по мирному урегулированию российско-украинского конфликта и поддержку деятельности ОБСЕ.

1 января Линде возглавила ОБСЕ на один год. Она подчеркнула, что в повестке дня в начале 2021 года будут вопросы урегулирования конфликтов и кризисов в странах зоны ОБСЕ, в частности в Беларуси и Украине, а также вокруг Нагорного Карабаха, которые требуют постоянного внимания со стороны организации.

Теги: Киев, ОБСЕ, МИД Украины, МИД Швеции, Дмитрий Кулеба, Европа, российская агрессия, конфликт, визит, Анн Линде
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