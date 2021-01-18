Линде посетит Украину 19–20 января – МИД Украины

Глава МИД Швеции Анн Линде, которая в начале года вступила в должность председателя ОБСЕ, вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой посетит зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Глава МИД Швеции Анн Линде, которая в начале года вступила в должность председателя ОБСЕ, посетит Украину с рабочим визитом 19–20 января. Вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой она посетит зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом 18 января сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Украина станет первой страной, которую Анн Линде посетит с визитом как председательствующая в ОБСЕ, что подчеркивает приоритетное значение нашего государства в повестке дня ОБСЕ в 2021 году. В рамках визита Линде проведет в Киеве переговоры с Кулебой", – заявили в МИД Украины.

В ведомстве отметили, что Линде и Кулеба, в частности, обсудят ситуацию с безопасностью на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, усилия по мирному урегулированию российско-украинского конфликта и поддержку деятельности ОБСЕ.

"Министры уделят особое внимание актуальным вопросам двусторонних украинско-шведских отношений, дальнейшему увеличению объемов торговли и инвестиций между двумя странами, взаимодействию Украины и Швеции в международных организациях", говорится в сообщении.

Действующий председатель ОБСЕ в зоне проведения ООС на Донбассе ознакомится с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и последствиями вооруженной агрессии РФ против Украины, добавили в украинском МИД.

19 января в 12.30 Кулеба и Линде проведут совместную пресс-конференцию.

Линде 1 января возглавила ОБСЕ на один год 1 января. Она подчеркнула, что в повестке дня в начале 2021 года будут вопросы урегулирования конфликтов и кризисов в странах зоны ОБСЕ, в частности в Беларуси и Украине, а также вокруг Нагорного Карабаха, которые требуют постоянного внимания со стороны организации.