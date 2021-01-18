МИД Украины: Выход России из Договора по открытому небу уничтожает европейскую архитектуру безопасности

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на решение России выйти из Договора по открытому небу.

Решение Российской Федерации о выходе из Договора по открытому небу направлено на уничтожение европейской архитектуры безопасности и разрушение международных режимов контроля над вооружениями, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

В ведомстве отметили, что Россия на протяжении 2009–2020 годов грубо нарушала Договор по открытому небу, в частности, сократив зону его применения из-за оккупации частей территории Украины и Грузии.

"Рассматриваем это решение как очередной пример реализации Россией внешнеполитического курса, направленного на уничтожение европейской архитектуры безопасности, разрушение международных режимов контроля над вооружениями и подрыв фундаментальных норм и принципов международного права", – отметили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что Договор по открытому небу остается важным юридически обязывающим международным соглашением в сфере контроля над вооружениями.

Отмечается, что только в 2015–2020 годах Украина осуществила 50 наблюдательных полетов, приняла на своей территории 53 наблюдательные миссии.

15 января Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило о начале процедуры выхода РФ из Договора по открытому небу. Свое решение в РФ объяснили тем, что выход из Договора США в ноябре 2020 года "нарушил баланс интересов государств-участников".

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года 27 государствами – участниками СБСЕ (с 1995 года – ОБСЕ). Он вступил в силу 1 января 2002 года. Его участниками в настоящее время являются 33 государства: Бельгия, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Греция, Грузия, Дания, Эстония, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Венгрия, Украина, Франция, Финляндия, Швеция, Чехия, Хорватия.

Договор предусматривает установление "режима открытого неба" – возможность осуществления наблюдательных полетов государств-участников над территорией друг друга с целью контроля и наблюдения за военной деятельностью, мониторингом кризисных ситуаций и тому подобное.