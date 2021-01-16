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МИД России начал процедуры по выходу РФ из Договора по открытому небу

Выход США в ноябре 2020 года из Договора по открытому небу нарушил баланс интересов государств-участников, заявили в министерстве иностранных дел России.

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В МИД РФ заявили, что их предложения по поддержанию договора не получили поддержки
В МИД РФ заявили, что их предложения по поддержанию договора не получили поддержки
Фото: depositphotos.com

Россия заявила о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу. Об этом 15 января сообщила пресс-служба МИД РФ.

"22 ноября 2020 года США под надуманным предлогом вышли из Договора по открытому небу. Тем самым был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора, нанесен серьезный ущерб его действию, подорвана роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности", – отмечается в сообщении.

По информации МИД, российская сторона предложила новые условия по поддержанию Договора по открытому небу, которые "не получили поддержки со стороны союзников США".

Договор по открытому небу заключили в 1992 году в Хельсинки. Он позволял странам-подписантам проводить невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга.

21 мая президент США Дональд Трамп подтвердил, что через шесть месяцев США выйдут из Договора по открытому небу из-за того, что Россия постоянно нарушает его. Как заявил Помпео, РФ превратила соглашение в "инструмент запугивания и угроз". В частности, Москва отказала в доступе к наблюдению за границей с Грузией и в полетах над Калининградской областью, где, по ряду сведений, разворачиваются новые ракеты с ядерными боеголовками.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что в Москве смеются над аргументами США, которыми эта страна обосновывает свой выход из Договора по открытому небу. Он говорил, что сейчас нет перспектив заключения нового договора.

Теги: Россия, США, МИД России, открытое небо
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