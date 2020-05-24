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Выход США из Договора по открытому небу. Замглавы МИД РФ заявил, что заявления Вашингтона "вызывают гомерический хохот"

США пытаются сумбурно и нелогично обосновать свое решение по выходу из Договора по открытому небу, сказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. В Вашингтоне заявляли, что РФ превратила соглашение в "инструмент запугивания и угроз".

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Рябков: Договор по открытому небу прекрасно работает
Рябков: Договор по открытому небу прекрасно работает
Фото: ЕРА

В Москве смеются над аргументами США, которыми эта страна обосновывает свой выход из Договора по открытому небу. Об этом в эфире "Первого канала" 23 мая заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Когда администрация [президента США Дональда] Трампа в своих объяснениях, сумбурных и нелогичных, вдруг заявляет, что самолеты РФ использовались как наводчики для артиллерийско-ракетного огня, это вызывает гомерический хохот в московских кабинетах и в московских штабах", – сказал замглавы МИД.

По его словам, сейчас нет перспектив заключения нового договора, который, как предполагал Трамп, мог бы прийти на замену существующему.

"Эти перспективы не нужны, договор прекрасно работает", – утверждает Рябков.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году в Хельсинки. Он позволял странам-подписантам проводить невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга.

21 мая президент США Дональд Трамп подтвердил, что через шесть месяцев США выйдут из Договора по открытому небу из-за того, что Россия постоянно нарушает его. Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, РФ превратила соглашение в "инструмент запугивания и угроз". В частности, Москва отказала в доступе к наблюдению за границей с Грузией и в полетах над Калининградской областью, где, по ряду сведений, разворачиваются новые ракеты с ядерными боеголовками.

Теги: Россия, США, МИД России, Дональд Трамп, самолеты, открытое небо, Сергей Рябков
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