В "Укроборонпроме" успешно испытали неуправляемые авиационные ракеты. Видео
Госкомпания "Артем" (Киев), входящая в концерн "Укроборонпром", успешно завершила испытания неуправляемых реактивных авиационных ракет РС-80, изготовленных для нужд Министерства обороны Украины. Видео испытаний опубликовала 9 октября в YouTube пресс-служба "Укроборонпрома". Изделия готовы к досрочной передаче заказчику, отметили в концерне. PC-80 с кумулятивно-осколочной боевой частью предназначена для поражения бронированных (в том числе танков) и небронированных наземных целей. Ракеты могут применяться также десантно-штурмовыми катерами и перспективными наземными платформами.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.