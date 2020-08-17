Учитывая нынешнее состояние украинско-российских отношений, ряд соглашений между странами потеряли практическое значение и не отвечают национальным интересам Украины, заявила заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

Соглашение между Украиной и РФ о взаимном учреждении торговых представительств действовало с октября 1992 года Фото: depositphotos.com

Украина прекращает соглашение с Россией о взаимном учреждении торговых представительств. Об этом 17 августа в Facebook сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Решение о выходе из соглашения, которое действовало с октября 1992 года, было принято на сегодняшнем внеочередном заседании Кабинета Министров Украины.

"Учитывая российскую агрессию, оккупацию Крыма и, соответственно, нынешнее состояние украинско-российских отношений, это соглашение (как и многие другие) потеряло практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины. Такое решение является логическим и последовательным шагом украинского правительства", – подчеркнула Джапарова.

Замглавы МИД Украины Василий Боднар в июне 2020 года заявлял, что с момента оккупации Крыма и вооруженной агрессии на Донбассе Украина расторгла около 150 из 453 договоров и соглашений с РФ, в том числе один из базовых договоров – о дружбе, сотрудничестве и партнерстве (этот документ утратил силу 1 апреля 2019 года).