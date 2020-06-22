В МИД Украины рассказали, почему не разорвали около 300 договоров с Россией

Полный разрыв всех двусторонних отношений с Россией грозит потерей механизма защиты интересов украинских граждан на территории РФ. Об этом заявил замглавы МИД Украины Василий Боднар.

Боднар: Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота РФ в Крыму. Мы считаем, что они должны быть действительными Фото: radiosvoboda.org

Украина не разорвала дипломатические отношения с России и не прекратила действие всех договоров с этим государством, чтобы не повредить своим гражданам. Об этом в интервью "Укринформу", которое опубликовано 22 июня, сказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

По его словам, до войны действовало 453 украинско-российских соглашения, сейчас остается в силе около 300 документов, двусторонних и заключенных в рамках СНГ.

"Если отменить сразу все соглашения, мы окажемся в патовой ситуации, когда лишимся механизма защиты интересов украинских граждан на территории РФ. А этого допускать нельзя", – считает Боднар.

Он отметил, что продолжается "ревизия того, от чего мы можем отказаться": должно остаться минимально необходимое количество договоров, которые обеспечат надлежащий уровень защиты прав и интересов граждан Украины и этнических украинцев в России.

"Мы должны учитывать необходимость соблюдения всех процедур выхода или прекращения действия договоров, чтобы потом не было двоякой трактовки. Например, Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота РФ в Крыму. Мы считаем, что они должны быть действительными, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории", – пояснил замминистра, добавив, что по этому договору РФ до сих пор должна платить Украине $100 млн в год, но не делает этого.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией прекратил действие 1 апреля 2019 года.