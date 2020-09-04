Москва хочет, чтобы мы вели переговоры напрямую с Донецком и Луганском? Хорошо, но пусть тогда РФ перестанет возить туда оружие и "отпускников"

Сегодня годовщина "Минска-1". Шесть лет…

Вчера на одном пророссийском канале меня спросили: "Если Россию так раздражает ваше с Казанским присутствие в делегации, может, вам уйти ради прогресса в переговорах?".

Мы в делегации три месяца, до нас в Минске много было прогресса? И Россию раздражает само существование независимой Украины, так, может, нам от независимости отказаться, чтобы Москва не нервничала?.. Я вижу, к чему клонят российские и все эти наши, медведчуковско-левочкинские каналы: из нас чуть ли не скандалистов делают, которые стоят на пути прогресса в достижении мира и обмена пленными. Но не мы затыкаем рот своим оппонентам, не мы выключаем видеосвязь и не мы нагло призываем главу чужой делегации "учить матчасть". Так что не нужно путать причины и следствие. Не нужно добавлять хаоса в этот и без того доведенный до абсурда процесс, где люди, которые ничего не решают, делают вид, что они принимают решения, а те, кто им платит и снабжает оружием, изображают из себя посредников.

Шесть лет отсутствия реального результата – это не наша с Казанским вина, а следствие того, что Россия не хочет брать на себя ответственность и вести реальный, конкретный диалог о выходе из конфликта. Просто она пока еще не заинтересована в окончании войны!

Москва хочет, чтобы мы вели переговоры напрямую с Донецком и Луганском? Хорошо, но пусть тогда РФ перестанет возить туда деньги, оружие и "отпускников". Пусть закроет границу, отдаст ее под контроль если не Украине, то ОБСЕ. Ведь даже планы такие уже разработаны. Тогда конфликт действительно станет внутренним, и тогда нам априори придется разговаривать напрямую с Донецком и Луганском. Вернее, с теми, кто в них останется.

Но пока Москва деньгами, оружием, людьми и средствами для промывки мозгов подпитывает этот конфликт, она не пойдет на мир с Украиной (не путать с перемирием на фронте). Независимо от того, будем мы в делегации или нет. Не для того она тратит столько денег для поддержания войны, чтобы просто взять и подарить украинцам мир, стабильность и благополучие. Иначе за шесть лет она могла сделать это уже 4380 раз…

Источник: Сергей Гармаш / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора