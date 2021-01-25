На Донбассе ранен украинский военнослужащий

Состояние украинского военного, получившего ранение возле Золотого Луганской области, оценивается как тяжелое, сообщает украинская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

На Донбассе 25 января в результате обстрела со стороны российских оккупантов ранение получил украинский военнослужащий. Об этом в Facebook сообщает украинская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Боевики открыли огонь около 12.00 возле Золотого Луганской области.

Пострадавшему бойцу оказали медицинскую помощь, однако его состояние оценивается как тяжелое.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.