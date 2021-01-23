22 января боевики на Донбассе открывали огонь шесть раз – штаб ООС

Рядом с Новолуганским была зафиксирована работа снайпера боевиков, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

За прошлые сутки российско-оккупационные войска нарушили режим тишины на Донбассе шесть раз. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 23 января.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Водяного в Приазовье российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета. А в районе населенных пунктов Новоселовка-2 и Авдеевка вооруженные формирования РФ применяли стрелковое оружие. Также неподалеку Опытного оккупанты вели огонь из автоматического станкового гранатомета. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", рядом с Новолуганским, была зафиксирована работа вражеского снайпера. Вблизи Шумов российско-оккупационные войска выпустили несколько очередей из стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Среди украинских военнослужащих потерь нет.

С начала суток 23 января нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.