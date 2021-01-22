Встречу советников лидеров стран "Нормандской четверки" перенесли

Встречу политических советников лидеров стран "Нормандской четверки" перенесли предварительно на 27 января, сказала пресс-секретарь руководителя Офиса президента Украины Дарья Заривная.

Встречу политических советников лидеров стран "Нормандской четверки" которую запланировали на сегодня, 22 января, в формате видеоконференции, перенесли предварительно на 27 января. Об этом в комментарии агентству "УНИАН" сказала пресс-секретарь руководителя Офиса президента Украины Дарья Заривная.

"Встреча перенесена, предварительно на 27 января", – отметила она.

Источник, близкий к переговорному процессу сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что встречу перенесли, поскольку президент Украины Владимир Зеленский и руководство Офиса президента Украины выехали в Харьков из-за пожара в доме престарелых в Харькове, который случился 21 января и унес жизни 15 человек. Собеседник уточнил, что "международные партнеры отнеслись к просьбе украинской стороны с пониманием".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

Зеленский 15 января во время телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель акцентировал внимание на том, что кроме установления режима прекращения огня, практически отсутствует прогресс в других аспектах мирного урегулирования, хотя Украина выполнила все договоренности, достигнутые на встрече лидеров "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года. Канцлер и президент договорились активизировать работу в нормандском формате по реализации Минских договоренностей.

Стороны диалога признали, что предыдущие переговоры советников лидеров "Нормандской четверки" 12 января текущего года в Берлине были непростыми, но конструктивными. Следующие переговоры решили провести 22 января.