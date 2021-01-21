В Харькове во время пожара в доме престарелых погибли 15 человек – ГСЧС

Пожар в двухэтажном жилом доме в Харькове, который переоборудовали под дом престарелых, квалифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

Спасли из горящего здания девять человек Фото: dsns.gov.ua

21 января в двухэтажном жилом доме на улице Нижнегиевская,150Б, который переоборудовали под дом престарелых, произошел пожар, в результате которого погибли 15 человек.

Об этом проинформировал пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар начался в 15.03 на втором этаже, его локализировали на площади 100 м².

"На месте пожара обнаружены тела 15 человек, девять человек спасены, их госпитализировали. Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня", – говорится в релизе.

Возгорание продолжают тушить, работает 28 спасателей и семь единиц техники. Сколько человек находилось в здании на момент начала пожара, не сообщается.