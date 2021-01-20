Взрыв в центре Мадрида. Стало известно о двух погибших и раненых

По предварительной информации, в одном из зданий в центре испанской столицы взорвался газ, есть погибшие, раненые и пропавшие без вести в результате ЧП.

В результате обрушения здания и пожара на улице Толедо в центре Мадрида погибли два человека. Об этом 20 января сообщило издание Eli Diario со ссылкой на мэрию.

Мэр испанской столицы Хосе Луис Мартинес-Алмейда сообщил, что найдены тела двух погибших, пострадали еще восемь человек. У них травмы разной степени тяжести: шесть легких, одна – средней степени и один человек с серьезной травмой, его доставили в больницу.

По предварительной информации, в доме на улице Толедо произошел взрыв газа. Рядом с местом происшествия находится дом престарелых. Из него эвакуируют людей. В находящейся рядом школе нет пострадавших, в момент взрыва в ней не было детей.

Взорвавшийся дом принадлежит религиозной организации, в нем живут священники, пишет Eli Diario. Одного их них не могут найти.

По данным издания, территорию оцепили сотрудники экстренных служб. Люди толпятся вокруг здания, многие из них пришли, чтобы узнать о своих родственниках.

Днем 20 января в центре Мадрида произошел взрыв, в результате которого частично обрушилось здание. По информации источников издания El Espanol, взорвавшееся здание принадлежит религиозной организации.