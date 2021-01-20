В центре Мадрида произошел взрыв. Разрушено пять из семи этажей здания

В столице Испании 19 января в здании религиозной организации произошел взрыв. Полностью разрушена крыша и перегородки на пяти из семи этажей.

Причины произошедшего пока не сообщаются Фото: césarr,, / Twitter

В центре Мадрида (Испания) произошел взрыв, в результате которого частично обрушилось здание. Об этом 19 января сообщает El Espanol.

По информации источников издания, взорвавшееся здание принадлежит религиозной организации.

В результате взрыва произошло возгорание. Полиция эвакуирует с места происшествия людей и автомобили, говорится в сообщении.

Очевидцы публикуют фотографии инцидента на страницах своих социальных сетей.

Acaba de haber una explosión terrible en la Calle Toledo. pic.twitter.com/CggzntAmtQ — Leire Ariz Sarasketa (@leireariz) January 20, 2021

La explosión se ha producido en el número 98 de la calle Toledo. @SAMUR_PC está atendiendo a varias personas heridas. @BomberosMad trabaja en asegurar la zona. pic.twitter.com/qe8fdqkUOo — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 20, 2021

Причины произошедшего пока не сообщаются. Eli Diario сообщает, что, вероятнее всего, взорвался бытовой газ. В результате чего здание сильно повреждено, полностью разрушена крыша и перегородки на пяти из семи этажей.

По информации издания, рядом с местом происшествия находится дом престарелых и школа.

Число пострадавших неизвестно. Нескольким людям оказывают помощь бригады скорой помощи, говорится в сообщении.