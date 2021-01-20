В центре Мадрида произошел взрыв. Разрушено пять из семи этажей здания

В центре Мадрида (Испания) произошел взрыв, в результате которого частично обрушилось здание. Об этом 19 января сообщает El Espanol.
По информации источников издания, взорвавшееся здание принадлежит религиозной организации.
В результате взрыва произошло возгорание. Полиция эвакуирует с места происшествия людей и автомобили, говорится в сообщении.
Очевидцы публикуют фотографии инцидента на страницах своих социальных сетей.
Acaba de haber una explosión terrible en la Calle Toledo. pic.twitter.com/CggzntAmtQ— Leire Ariz Sarasketa (@leireariz) January 20, 2021
La explosión se ha producido en el número 98 de la calle Toledo. @SAMUR_PC está atendiendo a varias personas heridas. @BomberosMad trabaja en asegurar la zona. pic.twitter.com/qe8fdqkUOo— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 20, 2021
Причины произошедшего пока не сообщаются. Eli Diario сообщает, что, вероятнее всего, взорвался бытовой газ. В результате чего здание сильно повреждено, полностью разрушена крыша и перегородки на пяти из семи этажей.
По информации издания, рядом с местом происшествия находится дом престарелых и школа.
Число пострадавших неизвестно. Нескольким людям оказывают помощь бригады скорой помощи, говорится в сообщении.