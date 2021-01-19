В Швейцарии на горнолыжном курорте сошла лавина, есть пострадавшие

Снежная лавина сошла на горнолыжном курорте Вербье. Под ней оказались не менее десяти лыжников, погиб 38-летний англичанин, сообщила полиция швейцарского кантона Вале.

В Швейцарии на горнолыжном курорте Вербье сошла мощная снежная лавина, как минимум один человек погиб, рассказали в полиции кантона Вале 18 января.

Под снегом оказались не менее десяти лыжников. Известно, что погиб 38-летний англичанин, проживающий в Вербье. Еще одного лыжника, который в момент схода был на склоне горы срочно доставили в швейцарскую больницу Сьон. Он находится в тяжелом состоянии.

На место схода лавины прибыли несколько вертолетов, спасатели и кинологи. Сход лавины произошел за пределами утвержденных границ лыжной трассы между Вербье и Лез-Атла.

Прокуратура открыла уголовное дело по факту трагедии.