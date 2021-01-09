В РФ сошла лавина, погибли три человека

В результате схода лавины в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" в российском Норильске погибла семья из трех человек: 38-летняя женщина, ее 45-летний супруг полуторагодовалый ребенок пары.

Вечером 8 января в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" в Норильске (Россия) сошла лавина, в результате которой погибли три человека, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

В результате схода лавины снегом засыпало четыре постройки, в которых находились люди, сначала спасатели нашли 14-летнего подростка – его с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Позже обнаружили тела 38-летней женщины, ее полуторогодовалого ребенка и 45-летнего супруга.

К утру 9 января поисковую операцию завершили, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Красноярскому краю. Людей под завалами больше нет, постройки раскопаны, уточнили в ведомстве.

Паблик norilsk_112 обнародовал в Instagram фото и видео с места происшествия.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Норильск_112 (@norilsk_112)

Следком РФ начал расследование. Инцидент квалифицировали по ч.3 ст. 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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