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В Альпах в результате схода двух лавин погибло шесть человек

Пять из шести человек, которые погибли при сходе лавин в австрийских Альпах, были гражданами Чехии.

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Трагедии в Альпах произошли 8 марта
Трагедии в Альпах произошли 8 марта  
Фото: ua.depositphotos.com

В результате схода двух лавин в австрийских Альпах погибло шесть человек, сообщило 8 марта ВВС.

Пятеро погибших были гражданами Чехии. Лавина накрыла их в горном регионе Дахштайн, примерно в 80 км к юго-востоку от Зальцбурга. Стихийное бедствие настигло их на высоте около 2800 метров.

Жертвой другой лавины оказался 33-летний полицейский. Он погиб в южной части Каринтии.

По данным австрийской полиции, среди пяти погибших туристов были три женщины в возрасте 27, 30 и 37 лет и двое мужчин в возрасте 28 и 46 лет. Все они были из одной группы, Novinky.

Теги: Австрия, полиция, туристы, жертвы, лавина, полицейский, Альпы, погибшие
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