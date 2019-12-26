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На горнолыжных курортах Австрии и Швейцарии сошли лавины, есть пострадавшие

Три лавины сошли на австрийском горнолыжном курорте Анкогель и еще одна – на швейцарском курорте Андерматт, в результате чего травмы получили по меньшей мере два человека.

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На швейцарском курорте Андерматт в результате схождения лавины травмированы два человека
На швейцарском курорте Андерматт в результате схождения лавины травмированы два человека
Фото: Presse- & Mediennews / Тwitter

На австрийском горнолыжном курорте Анкогель и швейцарском курорте Андерматт сошли несколько лавин. Об этом 26 декабря сообщают издание Swiss Info и агентство Reuters.

По словам представителя швейцарской полиции, на горнолыжную трассу в Андерматте сошла большая лавина от 60 до 300 метров. Два человека получили легкие травмы, их доставили в больницу. Еще четырех человек вытащили из-под снега невредимыми. Все шесть спасенных лыжников – швейцарцы.

По данным полиции, под снегом могут быть еще люди, группа спасателей продолжает поисковую операцию.

В Австрии на курорте Анкогель сошли три лавины. Одна из них сошла за пределами обустроенного лыжного склона и накрыла двух фрирайдеров, которые смогли самостоятельно выбраться из-под снега.

Представитель местной полиции сообщил, что большая спасательная команда на месте схождения лавин ищет людей, которые могли оказаться под снегом.
Теги: Австрия, Швейцария, лавина, Альпы
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