На горнолыжных курортах Австрии и Швейцарии сошли лавины, есть пострадавшие

Три лавины сошли на австрийском горнолыжном курорте Анкогель и еще одна – на швейцарском курорте Андерматт, в результате чего травмы получили по меньшей мере два человека.

На швейцарском курорте Андерматт в результате схождения лавины травмированы два человека Фото: Presse- & Mediennews / Тwitter

На австрийском горнолыжном курорте Анкогель и швейцарском курорте Андерматт сошли несколько лавин. Об этом 26 декабря сообщают издание Swiss Info и агентство Reuters.

По словам представителя швейцарской полиции, на горнолыжную трассу в Андерматте сошла большая лавина от 60 до 300 метров. Два человека получили легкие травмы, их доставили в больницу. Еще четырех человек вытащили из-под снега невредимыми. Все шесть спасенных лыжников – швейцарцы.

По данным полиции, под снегом могут быть еще люди, группа спасателей продолжает поисковую операцию.

Suche nach Verschütteten: Lawine in Andermatt UR – mitten im Skigebiet! https://t.co/ZIyGvZk7Sh pic.twitter.com/DFwqJ4TFUQ — Presse- & Mediennews (@Medien_News) December 26, 2019

В Австрии на курорте Анкогель сошли три лавины. Одна из них сошла за пределами обустроенного лыжного склона и накрыла двух фрирайдеров, которые смогли самостоятельно выбраться из-под снега.



