Количество жертв пожара в одесском отеле выросло до двух

В Одессе 17 января в 20.30 произошло возгорание на третьем этаже и крыше здания по улице Посмитного, 10/12.

В Одессе 17 января произошел пожар в трехэтажном здании, где расположен отель. Два человека погибли, еще двое пострадали – их госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, в 20.30 произошло возгорание на третьем этаже и крыше здания по улице Посмитного, 10/12. Пожар ликвидировали через три часа – в 23.51 на площади 1,2 тыс. м². К тушению привлекли 60 спасателей и 12 единиц техники.

В ГСЧС не указывают название отеля, однако на опубликованных фото видно, что речь идет об отеле Arcadia Apartment.

Один из постояльцев отеля, Влад, рассказал "Думская", что слышал, как загорелась проводка на втором этаже. Он успел схватить документы и выбежать из здания. По его словам, в отеле жило много иностранцев.

Еще один постоялец Сергей утверждал, что накануне пожара в гостинице ремонтировали проводку, а до этого – периодически возникали проблемы со светом.