В Днепропетровской области горел храм. Фоторепортаж

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Фото: dp.dsns.gov.ua Фото: dp.dsns.gov.ua Фото: dp.dsns.gov.ua Фото: dp.dsns.gov.ua Фото: dp.dsns.gov.ua Фото: dp.dsns.gov.ua Фото: dp.dsns.gov.ua Фото: dp.dsns.gov.ua Фото: dp.dsns.gov.ua Фото: dp.dsns.gov.ua

В селе Новоалександровка Днепропетровской области горел храм Феодосия Черниговского, принадлежащий Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. К приезду спасателей горели деревянные конструкции перекрытия и крыши здания на площади около 800 м². 35 пожарных при помощи шести единиц техники погасили огонь. Погибших и пострадавших нет.