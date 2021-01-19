ГОРДОН
 
 
События

В Днепропетровской области горел храм. Фоторепортаж

Сегодня 19.36
В селе Новоалександровка Днепропетровской области горел храм Феодосия Черниговского, принадлежащий Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. К приезду спасателей горели деревянные конструкции перекрытия и крыши здания на площади около 800 м². 35 пожарных при помощи шести единиц техники погасили огонь. Погибших и пострадавших нет.
Теги: пожар, УПЦ МП, церковь, Днепропетровская область, спасатели
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Пожар тушили с неба  
Новости
В США от пожара спасли студию Warner Bros.
11 ноября, 2019 11.23  
Пожар, случившийся недалеко от американской киностудии Warner Bros. в Калифорнии сняли на видео.
Рядом стоящее здание уцелело
ПРОИСШЕСТВИЯ
Сегодня на территории мужского монастыря в Ивано-Франковской области тушили пожар
13 февраля, 2019 14.51
Сегодня в Свято-Серафимовском мужском монастыре в Ивано-Франковской области сгорело здание площадью 225 м². Пострадавших в ходе инцидента нет.
Пожар тушили несколько часов
ПРОИСШЕСТВИЯ
Утром на Рождество в Кировоградской области загорелась церковь
7 января, 2021 15.10
Пожар тушили 17 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Прокурор Нанта заявил, что выводы о причинах пожара делать рано, но некоторые данные указывают на поджог
МИР
Власти не исключают, что готический собор в Нанте подожгли
18 июля, 2020 13.34
В соборе Святых Петра и Павла в Нанте обнаружили три очага возгорания. По мнению прокурора города Пьера Сена, это может свидетельствовать об умышленном поджоге.
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Девка Березовского бросилась к официанту при Боре: "Трахни меня. Он не смог!". Боря пришел домой и повесился". Полный текст интервью Караулова Гордону
  "Девка Березовского бросилась к официанту при Боре: "Трахни меня. Он не смог!". Боря пришел домой и повесился". Полный текст интервью Караулова Гордону G
Дмитрий ГОРДОН
Какой бизнес в Украине и в мире выиграл от пандемии коронавируса. Список
Какой бизнес в Украине и в мире выиграл от пандемии коронавируса. Список G
Возвращение Навального. Суд арестовал его на 30 суток и поместил в "Матросскую тишину". Онлайн-репортаж
Возвращение Навального. Суд арестовал его на 30 суток и поместил в "Матросскую тишину". Онлайн-репортаж G
Наталия ДВАЛИ
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS