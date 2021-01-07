Утром на Рождество в Кировоградской области загорелась церковь

Пожар тушили 17 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Утром 7 января в Кировоградской области загорелась церковь. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Горела церковь в селе Копанки. Пожарные получили сообщение в 9.22 утра, к 13.55 огонь был потушен. Для этого понадобилось 17 человек личного состава Госслужбы и пять единиц техники.

В ГСЧС отмечают, что на период празднования Рождества спасатели перешли на усиленный режим несения службы с 9.00 утра 6 января и до 9.00 утра 11 января. В числе прочего для реагирования на чрезвычайные ситуации подготовлен самолет Ан-26.

С 2017 года по решению Верховной Рады в Украине выходными днями объявлены и 25 декабря, и 7 января. По данным социологов, большинство украинцев празднует Рождество 7 января.