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"Рождество теперь светская вечеринка". Глава УГКЦ заявил, что "даже в Гарри Поттере была фигура похитителя Рождества"

Глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослав Шевчук призвал вернуть "украденное Рождество" Христу.

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Святослав: Мир магии не имеет ничего общего с настоящей религиозной действительностью
Святослав: Мир магии не имеет ничего общего с настоящей религиозной действительностью
Фото: Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ / Facebook

Глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослав Шевчук в интервью на радио "Мария" рассказал, что в Украине Рождество Христово превращается в светское Рождество без новорожденного Иисуса.  

По словам Святослава, когда празднуется Рождество и не говорят чье, получается "празднование Рождества без новорожденного". Он отметил, что это новый феномен, на который еще нет ответа.

"Есть Новый год как светская вечеринка, и Рождество – как религиозное событие, которое праздновали прежде всего верующие люди. Светское Рождество теперь – это еще одна светская вечеринка", – заявил он.

По его мнению, у светского Рождества есть три главные черты.

"[Первая черта] оно является коммерциализированным событием. Это мощная кампания для шопинга. В нашей традиции мы дарили подарки не на Рождество, а на Святого Николая. А теперь создается определенный бренд рождественских закупок. Вторая черта светского Рождества – день какой-то магии, колдовства, сказки, которую мы находим в истории о Гарри Поттере. Я это понял, когда услышал, что организаторы елки на Софийской площади надели на нее шляпу. Наконец, елка таки получила Вифлеемскую звезду, но шляпу поставили сбоку, а под ней кресло. Как выяснилось, это сделали для того, чтобы садиться под ней и загадывать желания. В Гарри Поттере тоже было Рождество, даже была фигура похитителя Рождества... Но тот мир магии не имеет ничего общего с настоящей религиозной действительностью. И третья черта – светское Рождество, которое лишено всякого религиозного содержания. Его празднуют представители разных религий, даже неверующие. Празднуют как некую возможность для праздника, но не как Рождество Христово", – пояснил он.

Святослав рассказал, что из-за этих тенденций папа Франциск называет такого типа секуляризованное Рождество "похищенным Рождеством". Он считает, что христиане "теряют монополию на Рождество".

"Это действительно вызов, потому что эту новую культуру, которая вот всплывает, мы призваны евангелизировать. Мы должны это "украденное Рождество" вернуть Христу. Мы должны внести контекст спасителя в общество, которое гонится за коммерцией, за магией, теряя связь с Богом, который присутствует здесь и сейчас", – добавил он.

Глава УГКЦ подытожил, что "мы можем стать похожими на тех, к кому стучалось святое семейство, а им отвечали: вам здесь места нет".

Спикер Православной церкви Украины, архиепископ Евстратий заявлял, что концепция украшения главной елки Украины на Софийской площади в Киеве сознательно задумана так, чтобы у людей было как можно меньше ассоциаций с Рождеством. Он выразил надежду, что "волна общественного негодования поможет одуматься и вернуться к более традиционным видам оформления".

11 декабря 2020 года в центре Киева на Софийской площади закончили украшать главную елку страны. В этом году дерево впервые искусственное, его высота – 31 м. На верхушке елки находилась 58-килограммовая магическая шляпа. 13 декабря с верхушки главной елки сняли волшебную шляпу.

С 2017 года по решению Верховной Рады в Украине выходными днями объявлены и 25 декабря, и 7 января.

Теги: Рождество, Новый год, религия, УГКЦ, культура, церковь, праздники, Франциск, елка, Гарри Поттер, Святослав Шевчук, звезда, вечеринка, традиции
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