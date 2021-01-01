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Во Львове изготовили символ Рождества – дидух. Фоторепортаж

Сегодня 10.24
Во Львове мастера Музея народной архитектуры и быта им. Климентия Шептицкого изготовили четырехметрового дидуха, сообщила 31 декабря 2020 года пресс-служба Львовского городского совета. Рождественский символ собрали из 120 снопов. Вынесение дидуха состоится 6 января 2021 года в 12.00 на площади Яворского с участием хора "Гомон".
Теги: Львов, Рождество, традиции
 

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