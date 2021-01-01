Во Львове изготовили символ Рождества – дидух. Фоторепортаж
Фото: city-adm.lviv.ua
Фото: city-adm.lviv.ua
Фото: city-adm.lviv.ua
Фото: city-adm.lviv.ua
Фото: city-adm.lviv.ua
Во Львове мастера Музея народной архитектуры и быта им. Климентия Шептицкого изготовили четырехметрового дидуха, сообщила
31 декабря 2020 года пресс-служба Львовского городского совета. Рождественский символ собрали из 120 снопов. Вынесение дидуха состоится 6 января 2021 года в 12.00 на площади Яворского с участием хора "Гомон".