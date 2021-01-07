Штоллен. История и рецепт культового рождественского кекса

Рождественский кекс штоллен изначально был постной едой, и только со временем обрел рецептуру, которая используется и сегодня.

Штоллен является атрибутом Рождества в европейских странах. Его форма и цвет символизируют завернутого в пеленки младенца Иисуса Христа.

Первое упоминание штоллена относится к 1329 году в архивной документации города Наумбурга. Тогда эта выпечка фигурировала как рождественское подношение местному епископу.

Начиная с XIV века штоллены ели в рождественский пост. Тесто было бездрожжевым и готовилось на воде. Добавление в штоллены сливочного масла было запрещено папой римским. Только в 1491 году папа Иннокентий VIII разрешил готовить штоллены со сливочным маслом.

Фрукты и орехи в кекс первым добавил придворный пекарь Генрих Драздо из Торгау.

Фото: depositphotos.com

Наиболее распространенная начинка штолленов – изюм и цукаты. Также в нее добавляют мак, марципан, орехи, иногда – шоколад.

Тесто для штоллена готовят вязкое, плотное. На два килограмма муки кладут 700 граммов сливочного масла или маргарина, 100 граммов дрожжей и один килограмм цукатов. Готовый штоллен посыпают сахарной пудрой. Выпекают эти кексы заранее, чтобы они настоялись.

Фото: depositphotos.com

Самый большой в истории штоллен был приготовлен в 1730 году по приказу короля Саксонии Августа Сильного. Вес изделия, которое пекли на протяжении шести часов, составил 1,8 тонны. Ели его 20 тысяч гостей, приглашенных на празднование Рождества.

Каждое второе воскресенье перед Рождеством в Дрездене проводят праздник штоллена. В 2005 году был зафиксирован мировой рекорд: кекс весил 4,2 килограмма и имел габариты 4,75 на 1,75 метров.