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Шоколад. Из "горькой воды" – к сладкому лакомству

Сейчас шоколад продается в любом супермаркете, а тысячи лет назад он считался пищей богов и лакомством знати. 11 июля отмечается Всемирный день шоколада.

Первая плитка шоколада была выпущена в 1847 году
Первая плитка шоколада была выпущена в 1847 году
Фото: depositphotos.com

Человечество открыло питательные и вкусовые свойства какао-бобов еще в I тыс. до н.э. Плоды какао были известны еще цивилизации американских индейцев – ольмекам.

Племена майя использовали шоколад во время своих сакральных ритуалов. Его считали пищей богов, дарящей высшее наслаждение. Ацтеки верили, что бобы какао дают духовное прозрение и возводят человека на высший уровень восприятия мира. 

С языка мексиканских индейцев слово "шоколад" переводится как "горькая вода". В напиток изначально не добавляли подсластителей. Какао-бобы смешивали с зернами маиса и острым перцем, добавляли воду и переливали напиток из одной емкости в другую, чтобы создать пену. Шоколад пили только мужчины – воины и шаманы.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В 1519 году испанский генерал Эрнан Кортес стал первым европейцем, попробовавшим шоколад. Вождь ацтеков Монтесума II угостил генерала ценным напитком на официальном приеме. Шоколад, сдобренный пряностями, тогда подавали  в золотых чашах. В 1527 году Кортес привез с собой на родину бобы какао и рецепт этого дарящего энергию напитка. Шоколад в Испании пришелся ко двору,  его стали пить во всех знатных домах.

В 1606 году флорентиец Франческо Карлетти открыл шоколад для своей страны. Именно итальянцы первыми наладили массовое производство шоколада. Оттуда мода на шоколатории перешла в Австрию, Германию и Швейцарию. 

До XIX века шоколад был только жидким. А в 1828 году голландский инженер Конрад ван Гуттен изобрел и запатентовал гидравлический пресс, при помощи которого из какао-бобов стали получать масло.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Первая плитка шоколада была выпущена в 1847 году на английской кондитерской фабрике J. S. Fry & Sons. А к 1870-м годам первенство в производстве шоколада заняла Швейцария. Это был черный шоколад с тем или иным процентом добавления сахара. В 1875 году кондитер Даниэль Петер, добавив сухое молоко в шоколадную смесь, получил молочный шоколад.

Всемирный день шоколада, который традиционно празднуется 11 июля, впервые отметили во Франции в 1995 году. К этому неформальному празднику устраивают выставки шоколадной продукции, проводят конкурсы шоколатье и просто наслаждаются любимым лакомством.

Теги: история, шоколад, интересное
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