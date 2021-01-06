Зеленский поздравил украинцев с Рождеством и призвал колядовать безопасно. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан восточного обряда с Рождеством. Видео опубликовано 6 января на канале Офиса президента в YouTube. Зеленский призвал придерживаться правил безопасности во время традиционного колядования.
"Нет лучшего дня, чтобы найти общий язык друг с другом, помириться с тем, кого обидел, и простить всех, кто обидел тебя. Рождество в этом году особенное. Давайте помнить, что важным принципом христианства является забота о ближних. Поэтому традиционные колядки должны быть еще и безопасными. Для здоровья вас и окружающих", – сказал глава государства.
Он пожелал украинцам удачи, достатка и крепкого здоровья, "чтобы чувствовать вкус и аромат душистой кутьи и всех 12 блюд на столе".
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