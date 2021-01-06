  Что посмотреть на Рождество? Джамала обнародовала подборку полюбившихся мультфильмов из новинок

Украинская певица Джамала призналась, что очень любит смотреть мультфильмы, и составила рейтинг новинок, которые понравились больше всего.

Джамала: Если любите мультики так, как люблю их я, тогда держите подборку Фото: jamalajaaa / Instagram

Украинская певица Джамала 6 января поделилась в Instagram списком любимых мультфильмов.

"Если любите мультики так, как люблю их я, тогда держите подборку! Новые, красивые, душевные, для детей и взрослых", – написала она.

Первое место в рейтинге певицы заняла компьютерная анимационная картина "Душа" (2020) американского режиссера Пита Доктера.

"Это в принципе подарок всем музыкантам", – поделилась впечатлениями от просмотра певица.

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Видео: Disney Philippines / YouTube

На втором месте Джамала расположила полнометражный анимационный фильм испанского режиссера Серхио Паблоса "Клаус" (2019).

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Видео: Netflix / YouTube

Замыкает тройку мультфильмов картина американского режиссера Дэна Сканлона "Вперед" (2020), снятая в жанре городского фэнтези.

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Видео: Pixar / YouTube

"Не перестаю удивляться, как здорово умеют так прорисовать эмоции, чтобы захотелось плакать и смеяться", – описала свои эмоции от просмотра Джамала.