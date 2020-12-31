Бульвар Шоубиз
 
31 декабря, 2020
 
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This Christmas. Джамала и Laud с хором звукозаписывающего лейбла исполнили кавер-версию знаменитой песни

Украинская певица Джамала и ее коллега Laud записали предновогодний ролик.

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Джамала: Это обязательно будет особенный год, как поется в этой песне!
Джамала: Это обязательно будет особенный год, как поется в этой песне!
Фото: jamalajaaa / Instagram

Украинская певица Джамала на своей странице в Instagram обнародовала ролик, записанный в студии. Она вместе с певцом Laud и сотрудниками звукозаписывающей компании Enjoy! Records исполнила кавер-версию песни This Christmas из репертуара покойного американского исполнителя Донни Хэтэуэй.

"Это обязательно будет особенный год, как поется в этой песне! Мы очень в это верим!" – отметила она.

Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) родилась в 1983 году в Киргизской ССР. Школьные годы артистки прошли в Крыму, куда ее семья переехала в 1989 году.

Творческую карьеру певица начала в 18 лет, а в 2016 году победила на "Евровидении 2016" в Стокгольме с песней "1944".

Певица замужем за экономистом Бекиром Сулеймановым – пара зарегистрировала брак в апреле 2017 года. Супруги воспитывают двух сыновей – Эмира-Рахмана (2018) и Селима-Гирая, который родился в июле 2020 года.

Теги: Рождество, Новый год, Джамала, певица, кавер, Laud, ролик
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