"Не хочу говорить, что 2020-й выдался для всех нас тяжелым". Джамала подвела личные итоги уходящего года

Украинская певица Джамала заявила, что 2020 год ограничивал и бросал вызовы.

Джамала: Если умеешь и можешь вдохновлять, ты живешь Фото: jamalajaaa / Instagram

Украинская певица Джамала на своей странице в Instagram рассказала о личных итогах 2020 года.

"Не хочу говорить, что 2020-й выдался для всех нас тяжелым, назову его особенным. Ведь он влиял на нашу жизнь, ограничивал, бросал вызовы. Для меня он стал годом замечательных коллабораций", – написала певица.

Она перечислила записанные в уходящем году дуэты с Дмитрием Шуровым (Pianoбой) в песне "Эндорфины", alyona.alyona ("Жалі"), "Пастка" с Vakula и сборник "Свої", в котором представила коллаборации с разными музыкантами.

Певица отметила, что трек "Пастка" она записала, не встречаясь с Vakula, а просто получила от него инструментальное демо, и за 30 минут создала мелодию, слова и демо-вокал.

Джамала акцентировала внимание на событии в своей личной жизни.

"В июне я родила замечательного сына Селим-Гирея", – отметила она.

Также певица отметила, что ее вдохновило участие в съемках фильма Netflix о "Евровидении".

Джамала вспомнила, как весной, в период локдауна, делала кавер-версии известных песен, а также концерт под открытым небом в Ботаническом саду. ⠀

"За этот год поняла важную вещь: я безумно вдохновляюсь вами! И тем, что умею вдохновлять. Звучит странно, но это то, что дает надежду: если умеешь и можешь вдохновлять, ты живешь", – заявила она.

Певица пожелала, чтобы 2021-й был крутым и в нем не было плохих новостей, а вместо этого – много концертов, музыки, здоровья.

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Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) родилась в 1983 году в Киргизской ССР. Школьные годы артистки прошли в Крыму, куда ее семья переехала в 1989 году.

Творческую карьеру певица начала в 18 лет, а в 2016 году победила на "Евровидении 2016" в Стокгольме с песней "1944".

Певица замужем за экономистом Бекиром Сулеймановым – пара зарегистрировала брак в апреле 2017 года. Супруги воспитывают двух сыновей – Эмира-Рахмана (2018) и Селима-Гирая, который родился в июле 2020 года.