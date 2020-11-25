Альбом саундтреков с участием Джамалы к фильму о "Евровидении" номинирован на "Грэмми"

Украинская певица Джамала попросила поклонников "держать кулачки" за победу альбома саундтреков с ее участием к комедийному фильму о "Евровидении", который стал номинантом премии "Грэмми".

Джамала: Это же просто Wow! Фото: Jamala | Джамала / Facebook

Альбом саундтреков к комедийному фильму "Евровидение. История огненной саги", который был записан в том числе с участием украинской певицы Джамалы, номинирован на премию "Грэмми 2021" в категории "Лучший альбом саундтреков для Visual Media".

Он будет бороться за первенство с четырьмя другими номинантами, среди которых альбомы саундтреков к фильмам "Прекрасный день по соседству", "Билл и Тед снова в деле", "Холодное сердце 2", "Кролик Джоджо".

Джамала в Instagram отреагировала на номинацию альбома с ее участием, попросив поклонников "держать кулачки".

"Это же просто Wow! Мой голос лидирует во всех припевах и в сольном "куске". Счастлива, что принимала участие во всем этом", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

24 ноября Национальная академия искусства и науки звукозаписи США объявила список номинантов на "Грэмми" – американская певица Бейонсе стала лидером по количеству номинаций.

63-я церемония награждения премией "Грэмми" состоится 31 января 2021 года. "Грэмми" считается самой престижной музыкальной наградой в мире. Премия была учреждена Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний.

Режиссером фильма "Евровидение. История огненной саги" является Дэвид Добкин, а сценаристом – комедийный актер Уилл Феррелл. Фильм доступен для просмотров на стриминговой платформе Netflix.